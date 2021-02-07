سفير روسيا بالقاهرة: ممتنون للقيادة المصرية على الاهتمام الكبير بالعلاقات مع موسكو

القاهرة - (أ ش أ):

أعرب جيورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة عن امتنانه للقيادة المصرية وللزملاء في وزارة الخارجية على الاهتمام الكبير بالعلاقات مع روسيا الاتحادية، قائلا إنه يأمل في تعميق الشراكة الاستراتيجية الثنائية من أجل حفاظ السلام والتنمية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال في كلمته التي نشرتها سفارة روسيا بالقاهرة، اليوم /الأحد/، على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك): " إننا نحتفل الأربعاء المقبل بـ"يوم الدبلوماسية الروسية" حيث يقضي الدبلوماسيون الروس هذا العيد بنشاط من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين عن طريق تعزيز التفاهم بين الشعوب وتطوير التعاون واسع النطاق"، مشيرا إلى أنه كان هذا دائما ولا يزال هدفا رئيسيا لسياسة الخارجية لروسيا وجعل وباء فيروس كورونا المستجد هذه المهمة أكثر إلحاحا.

وأوضح أن الوكالات الدبلوماسية الروسية في مصر (السفارة بالقاهرة والقنصليتان العامتان في الإسكندرية والغردقة) بالكامل تسعى إلى تحقيق هذه المهمة من خلال المساهمة في توثيق الروابط بين مصر وروسيا، ودعم الصداقة التاريخية بين المواطنين من كلا البلدين، في الوقت الذي نمتلك فيه القدرات الضخمة لزيادة التفاعل السياسي والتعامل الاقتصادي وتعزيز الروابط الإنسانية.