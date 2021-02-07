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مصر تعرب عن تعازيها للهند فى ضحايا فيضان ولاية أوتاراخند

06:58 م الأحد 07 فبراير 2021
مصر تعرب عن تعازيها للهند فى ضحايا فيضان ولاية أوتاراخند

فيضان ولاية أوتاراخند

القاهرة - (أ ش أ):
أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن خالص التعازي والمواساة للهند الصديقة وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء الفيضان الذي ضرب ولاية "أوتاراخند" وأسفر عن عدد كبير من القتلى والجرحى وخلف أضراراً مادية جسيمة، ومتمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.
وأكدت مصر، حكومةً وشعباً، - فى بيان لوزارة الخارجية- على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الهند في هذا المصاب الأليم.

هذا المحتوى من

فيضان ولاية أوتاراخند فيضان وزارة الخارجية المصرية

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