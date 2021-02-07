أكثر الكلمات إنتشاراً

عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

وزير الخارجية اللبناني إلى القاهرة للمشاركة باجتماع وزراء الخارجية العرب

11:51 ص الأحد 07 فبراير 2021
وزير الخارجية اللبناني إلى القاهرة للمشاركة باجتماع وزراء الخارجية العرب

وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه

بيروت- أ ش أ:

توجه وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه، إلى القاهرة؛ لتمثيل لبنان في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية الذي ينعقد غدا على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التي تستهدف الأمن القومي العربي، والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

وذكرت الخارجية اللبنانية - في بيان- أن الوزير وهبه سيلتقي بعد وصوله للقاهرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، للوقوف على التحضيرات الخاصة بانعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري وعلى ضمان نجاح أعمالها.

ووفق البيان، سيؤكد وزير الخارجية اللبناني أهمية الخروج بموقف عربي موحد، يسلط الضوء على ضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية التي أُقرت في قمة بيروت عام 2002، والقائمة على مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان والتأكيد على أن أي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يجب أن يقوم على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وإعادة التأكيد على ثبات الموقف اللبناني هذا تجاه القضية الفلسطينية.

وأضافت الخارجية اللبنانية أن الوزير شربل وهبه سيعقد اجتماعا مع سامح شكري وزير الخارجية بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة؛ لبحث أهم الموضوعات المشتركة التي تعني البلدين، وتلمس سبل الدعم والمساعدات التي يمكن لمصر أن توفرها للبنان في هذه الظروف الصعبة وغير المسبوقة التي يجتازها.

هذا المحتوى من

شربل وهبه وزير الخارجية اللبناني وزراء الخارجية العرب لبنان

الخبر التالى:

الاحتلال الإسرائيلي يطلق النارعلى الصيادين في بحر غزة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 169106

    عدد المصابين

  • 132054

    عدد المتعافين

  • 9604

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106301056

    عدد المصابين

  • 77893980

    عدد المتعافين

  • 2318021

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:القضاء الإداري: رفض عودة مجلس مرتضى منصور لإدارة الزمالك

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا