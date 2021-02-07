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أمين عام مجلس التعاون الخليجي يصل إلى القاهرة

10:17 ص الأحد 07 فبراير 2021
أمين عام مجلس التعاون الخليجي يصل إلى القاهرة

الدكتور نايف فلاح الحجرف

القاهرة- (د ب أ):

وصل إلى القاهرة اليوم الأحد نايف فلاح الحجرف أمين عام مجلس التعاون الخليجى، فى زيارة رسمية يبحث خلالها ملف التعاون بين المجلس ومصر وآخر التطورات بالمنطقة.

ووفقا لبيان نشرته الأمانة العامة للمجلس على موقعها الإلكتروني، فإن الحجرف سيلتقي خلال الزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، كما سيلتقي برؤساء بعثات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتمثل القاهرة المحطة الثالثة للأمين العام ضمن تحرك شمل كلاً من الأردن والعراق، في أعقاب مخرجات "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" لقادة دول مجلس التعاون، والتي احتضنتها محافظة العلا في المملكة العربية السعودية في 5 يناير الماضي.

نايف فلاح الحجرف القاهرة مجلس التعاون الخليجي

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