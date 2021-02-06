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إصابات كورونا في العالم تتخطى 105.6 مليون

11:37 م السبت 06 فبراير 2021
إصابات كورونا في العالم تتخطى 105.6 مليون

إصابات كورونا في العالم

نيويورك - (د ب أ)

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 105 ملايين 675 ألف 550 حالة، حتى الساعة 09:16 مساء، حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم السبت، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا 2مليون و 306 ألفا 107 حالاتة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

إصابات كورونا في العالم فيروس كورونا

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  • 131632

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  • 9560

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 105390934

    عدد المصابين

  • 77082985

    عدد المتعافين

  • 2292466

    عدد الوفيات

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