إصابات كورونا في العالم تتخطى 105.6 مليون
نيويورك - (د ب أ)
وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 105 ملايين 675 ألف 550 حالة، حتى الساعة 09:16 مساء، حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم السبت، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا 2مليون و 306 ألفا 107 حالاتة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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168597
عدد المصابين
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131632
عدد المتعافين
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9560
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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105390934
عدد المصابين
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77082985
عدد المتعافين
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2292466
عدد الوفيات
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