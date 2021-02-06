إصابات كورونا في العالم تتخطى 105.6 مليون

نيويورك - (د ب أ)

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 105 ملايين 675 ألف 550 حالة، حتى الساعة 09:16 مساء، حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم السبت، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا 2مليون و 306 ألفا 107 حالاتة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.