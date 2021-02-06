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"من المقاومة إلى الاغتيالات".. ساويرس يهاجم حزب الله ويتهمه بقتل لقمان سليم

10:57 م السبت 06 فبراير 2021
"من المقاومة إلى الاغتيالات".. ساويرس يهاجم حزب الله ويتهمه بقتل لقمان سليم

المهندس نجيب ساويرس

وكالات:

هاجم رجل الأعمال المصري، المهندس نجيب ساويرس، حزب الله اللبناني، واتهمه باغتيال الناشط السياسي البارز، الذي قتل قبل أيام، لقمان سليم.

وقال ساويرس، في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت "تحول حزب الله من حزب المقاومة إلي حزب الاحتلال والاغتيالات".

وأضاف "احتلال لبنان وحياته السياسية واغتيال قاداته ومفكريه من رفيق الحريري إلى سمير القصي، وانتهاء بلقمان سليم.. لن يقوم لبنان إلا بنزع سلاح حزب الله وتسليمه للجيش اللبناني الوطني الذي ولائه للبنان وليس لإيران".

واغتيل لقمان سليم، منذ أيام، وعثر على جثته في سيارة مجهولة، وتحوم الشكوك نحو حزب الله اللبناني، نظرا لأنه كان معارضا لسياسة الحزب.

وكان سليم (58 عامًا) باحثا وناشطا مدافعا عن حقوق الإنسان، ملتزما بالتوعية الثقافية والسياسية حول مواضيع المواطنة والحريات، وناقدا في مقالاته وإطلالاته التلفزيونية لحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذاً في لبنان.

نجيب ساويرس لقمان سليم حزب الله لبنان

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