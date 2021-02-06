احتجاجات في بيروت تنديدًا باغتيال ناشط حقوقي بارز

بيروت - (أ ف ب)

تجمع نحو مئة شخص في وسط بيروت مساء السبت، للاحتجاج على مقتل لقمان سليم المنتقد البارز لجماعة حزب الله والمطالبة بتحقيق شفاف في مقتله.

احتجاجًا على مقتل لقمان سليم المنتقد البارز لجماعة حزب الله والمطالبة بتحقيق شفاف في مقتله، تجمع نحو مئة ناشط في وسط بيروت اليوم السبت.

وأدار سليم، وهو ناشر شيعي في أواخر الخمسينات من عمره، مركزا للأبحاث وأنتج أفلامًا وثائقية مع زوجته، وقاد جهودًا لإعداد أرشيف للحرب الطائفية التي دارت في لبنان بين عامي 1975 و1990.

وكان سليم منتقدًا صريحًا لما وصفه بأساليب التخويف التي تتبعها جماعة حزب الله المسلحة ومحاولاتها احتكار الحياة السياسية اللبنانية.

وقتل بالرصاص وعثر على جثته في سيارته يوم الخميس في جنوب لبنان في أول حادث قتل لناشط بارز في لبنان منذ سنوات.

وكان سليم قد اختفي في الليلة التي سبقت قتله بأربع رصاصات في رأسه ورصاصة في ظهره.

وللمرة الأولى منذ وفاته نشرت زوجته مونيكا بورجمان صباح اليوم السبت، لافتة على تويتر خلفيتها سوداء عليها كلمتان باللغة العربية هما "صفر خوف".

وظهرت الكلمتان على لافتة في الاحتجاج الذي حمل فيه النشطاء جماعة حزب الله المدعومة من إيران المسؤولية عن مقتله.

وقال يوسف دياب أحد المحتجين "اليوم المطلوب من حزب الله إذا كان بالفعل هو بريء من هذه الجريمة أو يرفض هذه الجريمة أو ينكر هذه الجريمة عليه أن يقدم العون للأجهزة الأمنية والقضاء اللبناني، خصوصا وأن لقمان سليم قُتل في منطقة، تحت الرقابة الشديدة لحزب الله".

وأضاف دياب "وإلا لا يزال هو في دائرة الشبهات". ويوم الخميس أدان حزب الله مقتل سليم الذي وصفه المسؤولون اللبنانيون، بمن فيهم الرئيس اللبناني، بأنه اغتيال.