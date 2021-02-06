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سد النهضة على رأس قضايا قمة الاتحاد الأفريقي

12:40 م السبت 06 فبراير 2021
سد النهضة على رأس قضايا قمة الاتحاد الأفريقي

الاتحاد الأفريقي

أديس أبابا- (بي بي سي):

يعقد الاتحاد الأفريقي قمته السنوية اليوم وغدا عن بعد بمشاركة عدد من القادة الافارقة.

ويأتي ملف سد النهضة على رأس القضايا التي تعنى بها مصر، في ظل الجمود الحالي في المفاوضات بين أطراف الأزمة الثلاثة (مصر والسودان واثيوبيا)، عقب فشل جولة المحادثات الأخيرة في الشهر الماضي، وتبادل الإتهامات بإفشال المفاوضات بين الأطراف الثلاثة.

وكان رئيس الدورة التالية للاتحاد الأفريقي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليبس تشيسكيدي، زار مصر في الاسبوع الماضي وتعهد بالبدء فورا في العمل على استئناف مفاوضات سد النهضة تحت مظلة الاتحاد الافريقي، معربًا عن تفاؤله بالتوصل الى نتيجة عبر الحوار السلمي بين الأطراف جميعا.

ويولي الاتحاد في قمته الحالية اهتماما خاصة بقضية وباء كورونا باعتبارها أولوية، وكذلك الصراع في جمهورية افريقيا الوسطي والصومال، وقضية إقليم تيجراي في اثيوبيا، والمرحلة الانتقالية في السودان، والازمة في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي، وكذلك مخاطر المناخ بحسب تحضيرات سابقة على القمة .

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الاتحاد الأفريقي سد النهضة مفاوضات سد النهضة اثيوبيا السودان مصر

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