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أبو الغيط يدين اغتيال الناشط والمعارض اللبناني لقمان سليم

06:43 م الخميس 04 فبراير 2021
أبو الغيط يدين اغتيال الناشط والمعارض اللبناني لقمان سليم

لقمان سليم

القاهرة - (أ ش أ):
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات جريمة اغتيال الناشط والمعارض اللبناني لقمان سليم والذي عثر عليه مقتولا في سيارته صباح اليوم "الخميس" في بلدة "العدوسية" بالنبطية جنوب لبنان.
وأعرب "أبو الغيط "،في بيان صحفي، عن بالغ تعازيه لأسرة الشهيد، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.
وصرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية بأن الجامعة العربية ، إذ تستنكر هذه الجريمة البشعة، وتؤكد على ضرورة الكشف عن ملابساتها ومعاقبة مرتكبيها، فإنها تحذر من انزلاق لبنان إلى منعطف خطير وحالة من الانفلات والعودة به الى مسلسل الاغتيالات المشين.
وأضاف المصدر أن انقاذ لبنان من هذا الوضع المتدهور على جميع الأصعدة السياسية والامنية والاقتصادية، يتطلب من كافة الأطراف تحمل المسؤولية واعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى، من أجل الاسراع في تشكيل حكومة الاختصاصيين الجديدة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري، والخروج من هذا النفق المظلم الذي يهدد استقرار لبنان وسلمه الأهلي.

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