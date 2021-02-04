غير مزوّدة بجهاز تعقب.. ماذا نعرف عن سيارة اغتيال لقمان سليم؟

كتبت- رنا أسامة:

ألقت قناة "الجديد" اللبنانية الضوء على السيارة التي عُثِر بداخلها على جثة الناشط والمعارض الشرس لحزب الله، لقمان سليم، مقتولًا بعد ساعات على اختفائه وفقدان الاتصال به.

وعُثِر على لقمان (59 عامًا)، الخميس، غارقًا في دمائه بسيارته في منطقة الزهراني، جنوب لبنان، بعد إصابته بـ 5 رصاصات؛ (أربعة في الرأس وواحدة في الظهر، حسبما كشف الطب الشرعي اللبناني.

ونقلت القناة اللبنانية عن مصادر وصفتها بالأمنية دون أن تُسمها، الخميس، إن لقمان استأجر السيارة في 30 ديسمبر الفائت، من مكتب الشركة اليابانية في مدينة خلدة، بدلًا من أخرى سلمته إيّاها قبلها بيوم لكنه اكتشف خللًا بها.

وبحسب "الجديد"، فإن السيارة التي استأجرها لقمان وشهدت جريمة اغتياله لم تكن مُراقبة أو مزوّدة بجهاز تعقّب. وكانت سوداء اللون من طراز تويوتا كورولا.

وتواصلت العناصر الأمنية مع "تويوتا" عند الساعة السابعة صباح الخميس (بالتوقيت المحلي)، بعد العثور على السيارة في بلدة العدوسية.

كما عُثِر على هاتف لقمان، بحسب "الجديد"، على بُعد نحو 300 متر من المنزل، حيث كان يقطن في بلدة نيحا قبل اختطافه واغتياله بإحدى الشوارع الفرعية في بلدة العدوسية، جنوب صيدا، بالجنوب اللبناني.

كانت شقيقته رشا سليم أبلغت عن فقدان الاتصال بلقمان مساء أمس الأربعاء، بعد خروجه من منزل أحد أصدقائه في بلدة صريفا بقضاء صور.

وفتح القضاء اللبناني تحقيقًا لكشف ملابسات الحادث، وسط مطالبات بـ"تحقيق سريع وشفاف".

ولم تتهم شقيقته أحدًا باغتياله، لكنها أكدت أن "القاتل معروف للجميع".

وسبق أن تلقى لقمان تهديدات بالقتل وحملات تخوين وتشويه من قِبل موالي وأنصار حزب الله وحركة "أمل"، حتى أنهم دخلوا العام الماضي حديقة منزله، تاركين له رسالة تهديد، وملوحين برصاص وكاتم صوت.

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