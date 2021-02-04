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"القاتل معروف للجميع".. أول تعليق لشقيقة لقمان سليم على اغتياله

02:20 م الخميس 04 فبراير 2021
"القاتل معروف للجميع".. أول تعليق لشقيقة لقمان سليم على اغتياله

رشا سليم شقيقة الناشط اللبناني القتيل لقمان

وكالات:

قالت رشا سليم، شقيقة الناشط والباحث السياسي اللبناني القتيل لقمان سليم، إنها لاتتهم أحدًا باغتيال أخيها، مؤكّدة أن "القاتل معروف للجميع"، في أول تعليق بعد إعلان العثور على شقيقها مقتولًا داخل سيارته.

وأضافت رشا في تصريحات أوردها موقع IMLebanon اللبناني، الخميس: "لا حاجة للتكرار. سبق وأن هددونا منذ عدة أشهر".

وأشارت الى أن شقيقها سبق وأشار لتلقيه تهديدات متنوعة، وصلت إلى منزله، متهمة أن هؤلاء الذين سبقوا أن هددوه في بيته هم الضالعين في قتله.

ووصفت شقيقها لقمان بأنه "كان مظلومًا ومحبًا ومتواضعًا والناس تحبّه. وخسر خصومه خصمًا نبيلًا كان يعيش بينهم ويناقشهم بذكاء وبمنطق وبهدوء وبكل محبة".

وأضافت: "هذه الخسارة لكل لبنان والقتل عمل وضيع، ويعطي مثالًا خطأً للعالم بأننا نقتل من يخالفنا بالرأي. القتل لغتهم الوحيدة، والمنطقة حيث قُتل معروف من المسؤول فيها"، حسبما أوردت صحيفة "النهار" اللبنانية.

واعتبرت أن شقيقها قتل "لأنه كان أفضل من قاتليه أخلاقيًا وهو ما لا يتقبلوه ويعتقدون أنهم يحتكرون الأخلاق"، بحسب قولها.

ولفتت إلى أن الحادث دمر العديد من المشاريع الثقافية والفنية التي كان يعمل بها، مُضيفة: "هذه هي بصمتهم أن يرحل الجميع ولا يبقى سوى القتلة".

كما أعربت عن عدم ثقتها في قدرة القضاء اللبناني، ساخرة: "هذا قضاء وليس قدر.. قدر مفروض علينا".

وشكت في الوقت نفسه من تكاسل الأمن في الاستجابة لشكوى غياب شقيقها، وتقاعسها عن حمايته رغم تعرضه لتهديدات تمس سلامته الشخصية على مدار عام.

وعُثِر على لقمان المعروف بمعارضته الشرسة لحزب الله، الخميس، غارقًا في دمائه داخل سيارته في إحدى مناطق سيطرة حزب الله، بالجنوب اللبناني. وأفاد الطب الشرعي اللبناني بأنه أُردي قتيلًا بـ 5 طلقات نارية (أربعة في الرأس وواحدة في الظهر).

لبنان لقمان سليم

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