أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب

مصادر يمنية: وصول فريق خبراء دوليين للتحقيق في الهجوم على مطار عدن

11:50 م الأربعاء 03 فبراير 2021
مصادر يمنية: وصول فريق خبراء دوليين للتحقيق في الهجوم على مطار عدن

انفجار مطار عدن

اليمن - (أ ش أ)

وصل فريق خبراء دوليين إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اليوم الأربعاء، لفتح تحقيق خاص حول الهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي أثناء هبوط طائرة تقل رئيس وأعضاء الحكومة في 30 ديسمبر الماضي.

وأكدت مصادر حكومية يمنية، وفقا لقناة "العربية" الفضائية، أن فريق التحقيق الذي وصل على متن طائرة أممية يضم خبراء دوليين من الولايات المتحدة وبريطانيا قام عقب وصوله بمعاينة موقع الهجمات في مطار عدن الدولي، مشيرة إلى أن الحكومة ستزود الفريق الدولي بنتائج التحقيقات التي أجرتها حول هذا الهجوم وأثبتت تورط ميليشيات الحوثي وعبر خبراء إيرانيين في تنفيذه.

ولم يتسن للمصادر التأكد من المدة التي سيستغرقها فريق الخبراء الدوليين في تحقيقاتهم.

وكانت وزارة الداخلية اليمنية، عرضت منتصف الشهر الماضي، نتائج التحقيقات الأولية بشان الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي، والتي أثبتت وقوف ميليشيات الحوثي الانقلابية وراء ذلك الهجوم.

هذا المحتوى من

خبراء دوليين اليمن مطار عدن الحوثيون انفجار مطار عدن

الخبر التالى:

واشنطن قلقة من توجيه اتهامات لزعيمة ميانمار وتدرس فرض عقوبات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 167013

    عدد المصابين

  • 130514

    عدد المتعافين

  • 9407

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103875920

    عدد المصابين

  • 75581222

    عدد المتعافين

  • 2246215

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض 10 درجات.. الأرصاد: اختلاف كبير في طقس الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا