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بايدن يوقع قرارات جديدة لإصلاح سياسات الهجرة

12:59 ص الأربعاء 03 فبراير 2021
بايدن يوقع قرارات جديدة لإصلاح سياسات الهجرة

جو بايدن

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، على قرارات جديدة تهدف إلى "إصلاح سياسات الهجرة".

وقال بايدن في مؤتمر صحفي، إنه لا يقوم بإصدار قوانين جديدة بل يصلح السياسات السيئة للإدارة السابقة.

وقال إن القرارات التي وقعها تهدف لإصلاح سياسات الإدارة السابقة الخاصة بالهجرة، مضيفًا أنها تعلق بالهجرة وحظر السفر على الدول ذات الغالبية المسلمة.

وشدد على أن بلاده بحاجة إلى نظام هجرة ملائم.

جو بايدن إصلاح سياسات الهجرة قوانين جديدة

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