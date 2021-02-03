بايدن يوقع قرارات جديدة لإصلاح سياسات الهجرة
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، على قرارات جديدة تهدف إلى "إصلاح سياسات الهجرة".
وقال بايدن في مؤتمر صحفي، إنه لا يقوم بإصدار قوانين جديدة بل يصلح السياسات السيئة للإدارة السابقة.
وقال إن القرارات التي وقعها تهدف لإصلاح سياسات الإدارة السابقة الخاصة بالهجرة، مضيفًا أنها تعلق بالهجرة وحظر السفر على الدول ذات الغالبية المسلمة.
وشدد على أن بلاده بحاجة إلى نظام هجرة ملائم.
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