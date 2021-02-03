الاتحاد الأوروبي يدين الحكم على نافالني
بروكسل - (د ب أ)
أعلن رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بإدانة المعارض الروسي أليكسي نافالني .
وكتب ميشيل على موقع تويتر للتواصل الاجتماعىي، مساء الثلاثاء: "نحن لا نقبل عقوبته، يجب عدم تسييس العدالة، للمتظاهرين الحق في التظاهر سلميًا والتعبير عن آرائهم السياسية".
ومن جانبه وصف مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ، إدانة نافالني بأنها انتهاك لالتزامات روسيا الدولية فيما يتعلق بسيادة القانون والحريات الأساسية .
وكتب بوريل على تويتر: "الحكم على أليكسي نافالني، يتعارض مع التزامات روسيا الدولية بشأن سيادة القانون والحريات الأساسية، إنه يتعارض مع حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي قضت بأن هذه القضية تتسم بالتعسف وغير معقولة".
الخبر التالى:القبض على عدد من أنصار نافالني في موسكو عقب صدور حكم ضده
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
167013
عدد المصابين
-
130514
عدد المتعافين
-
9407
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
103875920
عدد المصابين
-
75581222
عدد المتعافين
-
2246215
عدد الوفيات
إعلان