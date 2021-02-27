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شركة "بيست باي" للإلكترونيات تعلن الاستغناء عن 5 آلاف موظف

03:21 ص السبت 27 فبراير 2021
شركة "بيست باي" للإلكترونيات تعلن الاستغناء عن 5 آلاف موظف

شركة بيست باي

واشنطن- (د ب أ):
قالت شركة بيع الإلكترونيات بالتجزئة "بيست باي" إنها استغنت عن 5 آلاف موظف بدوام كامل في متاجرها في وقت سابق من الشهر الجاري، على الرغم من تسجيل الشركة نموا قويا في المبيعات خلال جائحة كوفيد-19، حيث اشترى المستهلكون أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون وغيرها من الأجهزة الإلكترونية بسبب وجودهم في منازلهم وعدم قدرتهم على الخروج منها.

وقالت الشركة إنها ألغت هذه الوظائف لأن المزيد من المتسوقين يختارون التسوق عبر الإنترنت بدلا من الذهاب إلى متاجرها التقليدية. وقالت "بيست باي" إنها ستقوم بتوظيف 2000 موظف بدوام جزئي، بدلا ن الــ5000 موظف الذين استغنت عنهم.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة كوري باري للمحللين إنه ابتداءً من هذا الشهر، قامت "بيست باي" بتعديل مزيج الموظفين بدوام كامل والموظفين بدوام جزئي في المتاجر، بسبب "وجود عدد كبير جدًا من الموظفين بدوام كامل وعدم وجود عدد كافٍ من الموظفين بدوام جزئي".

وتتوقع "بيست باي" أن تأتي 40% من مبيعاتها من عمليات الشراء عبر الإنترنت هذا العام ، ارتفاعًا من 19% قبل عامين. وقالت الشركة إنها اضطرت إلى إجراء تغييرات في قوتها العاملة للاستجابة لهذا التغيير.

وانخفضت القوى العاملة في "بيست باي" بنسبة 17% ، أو بمقدار 21 ألف موظف، مقارنة بالعام الماضي إلى حوالي 100 ألف موظف.

شركة بيست باي جائحة كوفيد-19 الأجهزة الإلكترونية

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