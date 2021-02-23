مركز سعودي يوقع اتفاقية مع "الأغذية العالمي" بتكلفة 40 مليون دولار لمساعدة اليمن

السعودية - (أ ش أ)

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي، لتحسين الأمن الغذائي للأسر الأشد ضعفاً في بعض المناطق اليمنية، يستفيد منها مليونان و333 ألف فرد بتكلفة 40 مليون دولار أمريكي لمنع حدوث مجاعة وسوء التغذية.

وتهدف الاتفاقية، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية، إلى تلبية أولويات احتياجات الأمن الغذائي والاحتياجات التغذوية الناتجة عن تقرير (IPC) لتحليل انعدام الأمن الغذائي في اليمن، وتستفيد منها محافظات (أبين، الحديدة، عمران، البيضاء، الضالع، مأرب، شبوة، تعز، المهرة، سقطرى، حضرموت، عدن، الجوف، حجة، إب، لحج، صعدة، صنعاء، المحويت، ذمار، أمانة العاصمة، ريمة).

وقال المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على المركز، الدكتور عبد الله الربيعة، إن الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني تشكل أولوية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وإن المملكة تعد أكبر الداعمين والممولين لخطط الاستجابة الإنسانية في اليمن، مشيراً إلى أن الدعم السعودي شمل جميع المجالات وساعد الأمم المتحدة ووكالاتها في توفير سبل العيش الكريم لملايين المحتاجين من أبناء الشعب اليمني الشقيق، مشيرا إلي أن الاتفاقية ستسهم في توفير الأمن الغذائي للأسر الأشد احتياجا في اليمن بمختلف فئاته.