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ميركل: لا نمانع مبدئيًا في استخدام لقاح كورونا الروسي

10:48 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
ميركل: لا نمانع مبدئيًا في استخدام لقاح كورونا الروسي

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ)

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأنها لا تمانع مبدئيًا في استخدام لقاح كورونا الروسي المعروف باسم "سبوتنيك-V" في ألمانيا.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي" قالت ميركل اليوم الثلاثاء، إن كل لقاح مُرَحَّب به في الاتحاد الأوروبي، لكنه أشارت إلى أنه لن يتم التصريح به إلا إذا قدم للهيئة الأوروبية للأدوية البيانات اللازمة.

وتسعى روسيا إلى تسجيل لقاحها في الاتحاد الأوروبي.

وتابعت ميركل قائلة:" نرحب بحرارة" بكل واحد يسعى للحصول على تصريح عن طريق تقديم البيانات، وأضافت "لقد تحدثت مع الرئيس الروسي عن هذا الأمر على نحو دقيق".

كان باحثون روس نشروا المزيد من التفاصيل عن لقاح "سبوتنيك-V" وذلك بعد انتقادات واجهها اللقاح بسبب نقص الدراسات الموثوقة، وقالت ميركل:"لقد قرأنا اليوم بيانات جيدة وحتى عن اللقاح الروسي".

وحسب البيانات الجديدة، فإن فعالية اللقاح الروسي تبلغ 6ر91%، وقد تم نشر النتائج في مجلة "ذا لانسيت" الطبية المتخصصة اليوم.

أنجيلا ميركل لقاح كورونا الروسي سبوتنيك-V ألمانيا

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