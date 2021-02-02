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تحذير إسرائيلي: إيران تحتاج إلى 6 أشهر لإنتاج "مواد السلاح النووي"

02:53 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
تحذير إسرائيلي: إيران تحتاج إلى 6 أشهر لإنتاج "مواد السلاح النووي"

تحذير إسرائيلي: إيران تحتاج إلى 6 أشهر لإنتاج "موا

طهران- (بي بي سي):

حذرت إسرائيل من إيران: تحتاج إلى نحو 6 أشهر لإنتاج ما يكفي من المواد اللازمة لصنع سلاح نووي.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، إن السياسة التي انتهجتها إدارة الرئيس ترامب أضرت بشدة ببرنامج طهران النووي، غير أن فريق الرئيس بايدن أشار إلى أن استراتيجية ترامب قد فشلت، مرجحا أن تكون إيران على بعد أسابيع فقط من امتلاك ما تحتاجه لتطوير قنبلة نووية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي الإيراني، الذي كبحت بموجبه إيران برنامجها النووي.

وردا على ذلك استأنفت طهران أنشطتها النووية، مشددة على أن برنامجها سلمي تماما.

هذا المحتوى من

BBC
إسرائيل طهران يوفال شتاينتس

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