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بدء مناورات عسكرية جوية للأسطول الروسي في بحر البلطيق

12:04 م الثلاثاء 16 فبراير 2021
بدء مناورات عسكرية جوية للأسطول الروسي في بحر البلطيق

الأسطول الحربي الروسي

موسكو- أ ش أ:

أعلن الأسطول الروسي في بحر البلطيق، الثلاثاء، عن بدء مناورات عسكرية جوية في منطقة كالينينجراد.

وأشار الأسطول وفق وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية إلى أن فعاليات المناورات تتضمن قيام مقاتلات "سو-27" باعتراض طائرات العدو الافتراضي التي تحاول خرق حرمة حدود روسيا في مقاطعة كالينينجراد، وإطلاق صواريخ جو- جو على أهداف تمثل صواريخ العدو الافتراضي وقاذفات القنابل الاستراتيجية.

ويزيد عدد مقاتلات "سو-27" المشاركة في هذه المناورات عن 10 طائرات.

وتحاول طائرات حلف شمال الأطلسي، التي تحلق في سماء بحر البلطيق بين فترة وأخري، باستمرار، الاقتراب من الحدود الروسية.

وأعلن قائد القوات الجوية الروسية سيرجي سوروفيكين، في نهاية أغسطس الماضي أن 3 قاذفات قنابل استراتيجية أمريكية من طراز "بي-52إن" تدربت على إطلاق صواريخ مجنحة (كروز) باتجاه مقاطعة كالينينجراد الروسية.

وأفادت مصادر إعلامية أجنبية في وقت سابق بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستنقل قاذفات قنابل استراتيجية من طراز "بي-1بي" إلى قاعدة جوية في النرويج في فبراير الجاري.

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الأسطول الروسي مناورات عسكرية بحر البلطيق

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