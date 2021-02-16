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سول: القبض على رجل مشتبه به بالقرب من الحدود بين الكوريتين

10:47 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021
سول: القبض على رجل مشتبه به بالقرب من الحدود بين الكوريتين

تعبيرية

سول- أ ش أ:

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، الثلاثاء، إلقاء القبض على رجل مشتبه بالقرب من نقطة تفتيش أمني في الجزء الشرقي من الحدود بين الكوريتين.

ووجد الرجل حول نقطة التفتيش الأمني الواقعة داخل خط السيطرة على الوصول المدني، بالقرب من المنطقة منزوعة السلاح في الساحل الشرقي في وقت المبكر من اليوم وفقا لهيئة أركان القوات المسلحة.

ولم يعرف على الفور ما إذا كان الرجل قد أتى من كوريا الشمالية وإذا كان الأمر كذلك، كيف تمكن من عبور الحدود، بحسب وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن التحقيق جار، وأضافت أنها ستقدم مزيدا من التفاصيل بعد انتهاء التحقيق.

وفي نوفمبر العام الماضي، عبر مواطن كوري شمالي الحدود وصولا إلى الجنوب في بلدة كوسونج في محاولة الانشقاق، كما عبر في يوليو نفس العام منشق كوري شمالي مقيم في الجنوب الحدود بين الكوريتين عن طريق السباحة من جزيرة كانجهوا الغربية وعاد إلى وطنه.

وفي أعقاب سلسلة الخروقات الأمنية، اتخذت وزارة الدفاع خطوات لتعزيز نظام مراقبة الحدود.

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القبض على رجل الحدود بين الكوريتين الجيش الكوري الجنوبي

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