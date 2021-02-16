الصحة البرازيلية: تسجيل 528 وفاة و32197 إصابة جديدة بكورونا
برازيليا - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 528 وفاة و32197 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى نحو 240000، فيما إجمالي عدد الإصابات وصل إلى حوالي 9.9 مليون.
وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 713 وفاة و24759 إصابة بالفيروس.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
174426
عدد المصابين
-
135349
عدد المتعافين
-
10050
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
109056736
عدد المصابين
-
81044441
عدد المتعافين
-
2402956
عدد الوفيات
إعلان