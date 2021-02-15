أعضاء بالنواب الليبي يعقدون اجتماعًا تشاوريًا في صبراتة

طرابلس - (د ب أ)

عقد أعضاء بمجلس النواب الليبي اليوم الاثنين، اجتماعًا تشاوريًا في مدينة صبراتة، تمهيدًا لجلسة يوم الغد الثلاثاء.

وبحسب وصف مكتب إعلام المجلس في طرابلس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد عقد الاجتماع بحضور عدد كبير من النواب من مختلف الدوائر، وخلص إلى عدة مخرجات أهمها، إيجاد السبل اللازمة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من مجلس النواب، والعمل على توحيد المجلس لاستكمال باقي الاستحقاقات.

وشدد النواب على ضرورة الالتزام بتنفيذ الاستحقاقات الواردة في جدول الأعمال المتفق عليه في الجلسة التي عقدت بمدينة غدامس.

وتم خلال الجلسة الاتفاق حول بنود جدول أعمال الجلسة المزمع عقدها غدا الثلاثاء والتي تتلخلص في، إعادة هيكلة مجلس النواب بحيث يكون قادراً على الإيفاء بالاستحقاقات المنوطة به، واستخدام تقنية "زووم" لمشاركة النواب في الجلسات والتصويت مراعاةً للظروف التي يمر بها بعض النواب، بالإضافة لتشكيل فريق للتواصل مع أعضاء مجلس النواب بهدف توحيد الجهود ولتحقيق النصاب القانوني؛ لجسلة كاملة النصاب.