وزيرة خارجية بيرو تستقيل بسبب حصولها على جرعة مبكرة من لقاح كوفيد-19

ليما - (د ب أ):

استقالت وزير خارجية بيرو من منصبها بسبب رد الفعل العنيف على السياسيين الذين حصلوا على جرعات لقاح فيروس كورونا مبكرا.

وقالت إليزابيث أستيت، وزيرة الخارجية في الحكومة الانتقالية في بيرو، يوم الأحد إنها حصلت في 22 يناير على الجرعة الأولى من لقاح سينوفارم المصنع في الصين.

وأضافت أنه عُرض عليها بعد أن اختلطت بالعديد من الأشخاص الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن ردود الفعل بعد الكشف عن تلقي كل من الرئيس السابق مارتن فيزكارا وزوجته أظهرت أنها ارتكبت خطأ فادحا.

وقالت الوزيرة التي تبلغ من العمر 68 عاما إنها قررت بعد ذلك عدم الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح.

وفي الأيام القليلة الماضية، ظهر أن فيزكارا، الذي أقيل من منصبه العام الماضي بسبب اتهامات بالرشوة، وزوجته قد حصلا على التطعيم ضد الفيروس في أكتوبر الماضي.

وأقر بأنه وزوجته كانا مشاركين طوعيين في دراسة سريرية بشأن استخدام لقاح سينوفارم، وهو ما نفته الجامعة المسؤولة عن الدراسة في ليما.

ومنذ ذلك الحين، تعرض سياسيون آخرون في بيرو لضغوط للكشف عما إذا كانوا قد تلقوا اللقاح بالفعل.

وبدأت حملة اللقاح في بيرو يوم الثلاثاء الماضي. وفي المرحلة الأولى، كان موظفو الصحة وقوات الأمن والرئيس المؤقت فرانسيسكو ساجاستي من بين أولئك الذين سيحصلون على الجرعة الأولى من اللقاح- ولم يكن من بينهم الموظفين الحكوميين الآخرين.

ويجري تطعيم أولئك الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر في المرحلة الثانية. وسجلت بيرو التي يبلغ عدد سكانها حوالي 30 مليون نسمة حوالي 43 الفا و 700 حالة وفاة بسبب كوفيد -19 حتى الآن، وهو أحد أعلى معدلات الوفيات على مستوى العالم.