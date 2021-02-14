أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

أمريكا: حصيلة إصابات كورونا تصل إلى 6ر27 مليون حالة

03:29 م الأحد 14 فبراير 2021
أمريكا: حصيلة إصابات كورونا تصل إلى 6ر27 مليون حالة

فيروس كورونا في الولايات المتحدة

نيويورك- (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 3ر0% مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس السبت ، لتصل إلى 6ر27 مليون إصابة حتى الساعة السابعة صباح اليوم الأحد بتوقيت نيويورك.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة متطابقة مع متوسط زيادة يومية بنسبة3ر0% الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة بواقع 48ر3 مليون إصابة، بزيادة 3ر0% عن نفس الفترة من يوم أمس.

وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 1ر1% في عدد حالات الإصابة، مقارنة بنفس الوقت أمس السبت، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13 ألفا و561 .

وسجلت أوهايو أكبر عدد من حالات الوفاة في الولايات المتحدة، حيث توفي 1204 شخص خلال الساعات الـ 24 الماضية.

فيروس كورونا في الولايات المتحدة يروس كورونا صابات كورونا

الخبر التالى:

رئيس الوزراء الإيطالي الجديد يتعهد بقيادة حكومة "صديقة للمناخ"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 173202

    عدد المصابين

  • 134638

    عدد المتعافين

  • 9935

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا