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بولندا: سلالة لكورونا اكتُشفت في حيوان المنك قادرة على الانتقال للبشر

12:19 ص الأحد 14 فبراير 2021
بولندا: سلالة لكورونا اكتُشفت في حيوان المنك قادرة على الانتقال للبشر

حيوان المنك

بولندا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الزراعة البولندية مساء السبت، أن سلالة من فيروس كورونا اكتُشفت، نهاية الشهر الماضي، في مزرعة لتربية حيوان المنك قادرة على الانتشار مباشرة من الحيوان للإنسان والعكس.

وقالت الوزارة في بيان، إن سلالة المنك ليست مطابقة لأي من السلالات الجديدة التي اكتُشفت في أجسام البشر، لكنها تعود إلى سلالة تنتشر بين الحيواناات معروفة جيدا لعلماء الوبائيات، مشيرًا إلى أنها تختلف عن السلالة التي اكتُشفت في حيوان المنك في الدنمارك، حسب ما نقلت صحيفة "ذا فرست نيوز" البولندية عبر موقعها الإلكتروني.

وأضاف البيان أن "الخبرة السابقة من الدنمارك وهولندا تشير بوضوح إلى إمكانية انتقال الفيروس إلى البشر والعكس.

وجرى التعرف على فيروس كورونا في حيوان المنك بعدد من الدول الأوروبية، من بينها الدنمارك وهولندا وفرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا والسويد.

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حيوان المنك بولندا فيروس كورونا

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