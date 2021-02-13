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مخاوف من ضعف الإقبال في انتخابات إقليم كتالونيا

05:22 م السبت 13 فبراير 2021
مخاوف من ضعف الإقبال في انتخابات إقليم كتالونيا

ارشيفية

مدريد - (د ب أ)

وجه الزعيم الحالي لإقليم كتالونيا الأسباني، نداء أخير للناخبين بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي ستجرى غدًا الأحد، على الرغم من مخاوف بشأن جائحة فيروس كورونا.

فقد وجه رئيس الوزراء الإقليم، بيري اراجونيس والمرشح الحالي لقيادة الحزب اليساري "اسكويرا ريبابليكانا" النداء في محاولة لتفادي ما يخشى أنه قد يكون إقبالاً ضعيفًا تاريخيًا.

وأضاف أنه لا يتعين أن يبقى أي مؤيد أو مدافع عن حزب "اسكويرا ريبابليكانا" وعن بناء جمهورية كتالونية في منزله غدا الأحد.

وتابع رئيس الوزراء البالغ 38 عامًا: "سيواصل هذا الشعب المعركة من أجل الحرية".

كانت الحكومة الإقليمية ترغب في تأجيل التصويت حتى 30 مايو المقبل، بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن تم رفض القرار في المحاكم.

ومنذ انتخابات ديسمبر 2017، يقود حزب " اسكويرا ريبابليكانا" حكومة أقلية في كتالونيا مع حزب "معًا من أجل كتالونيا" الليبرالي المحافظ والانفصالي وأحزاب صغيرة.

ويأمل الانفصاليون في تحقيق أغلبية مطلقة، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه لن تكون هناك مثل هذه النتيجة الواضحة.

انتخابات إقليم كتالونيا مدريد فيروس كورونا بيري اراجونيس الحكومة الإقليمية

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