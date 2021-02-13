هجوم سعودي على أردوغان بعد إطلاقه اسم "الحاج بكتاش ولي" على عام 2021
وكالات:
هاجم مُغرّدون سعوديون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، لإطلاقه اسم "الحاج بكتاش ولي" على عام 2021.
وقال منذر آل الشيخ عبر تويتر: "في تسمية أردوغان 2021 الحاج بكتاش ولي تأكيد على أن اردوغان وخامنئي يشتركان في الحقد على العرب من بابين باب العرق وباب العقيدة!"، حسب قوله.
وأضاف: "أقول للعرب الذين يقاتلون تحت راية ايران أو راية تركيا في كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق أنكم إن قاتلتم تحت راية تركية فالمصلحة فارسية والعكس صحيح"، حسب تعبيره.
في تسمية #اردوغان 2021 #الحاج_بكتاش_ولي تأكيد على أن اردوغان وخامنئي يشتركان في الحقد على العرب من بابين باب العرق وباب العقيدة!— منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) February 12, 2021
أقول للعرب الذين يقاتلون تحت راية ايران أو راية #تركيا في كل من سوريا و #ليبيا واليمن والعراق أنكم إن قاتلتم تحت راية تركية فالمصلحة فارسية والعكس صحيح pic.twitter.com/UtRDn2OqtG
كانت وكالة الأناضول أعلنت أن الرئيس التركي أطلق اسم "الحاج بكتاش ولي" على عام 2021، تكريما للشخصية الصوفية البارزة.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2021 yılının 'Hacı Bektaş Veli Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge https://t.co/Aidy53lEq2 pic.twitter.com/00MXmr7jmi— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 12, 2021
وعلق الكاتب الصحفي السعودي خالد الزعتر على هذه التسمية، مُغردًا: " تسمية أردوغان للعام 2021 بإسم الحاج بكتاش ولي ؤكد المؤكد بأن إيران وتركيا وجهان لعملة واحدة..".
وتابع: "المضحك انه كان الإخوانجية ومخلفات الصحوة ينادون في وقت سابق بالتحالف مع تركيا في مواجهة إيران"، حسب قوله.
تسمية أردوغان للعام 2021 بإسم #الحاج_بكتاش_ولي يؤكد المؤكد بأن إيران و #تركيا وجهان لعملة واحدة ، المضحك انه كان الإخوانجية ومخلفات الصحوة ينادون في وقت سابق بالتحالف مع تركيا في مواجهة إيران ،— خالد الزعتر (@khzaatar) February 13, 2021
ويُعد الحاج بكتاش ولي من أكبر المتصوفين وكان من أبرز الفلاسفة وهو من أتباع علي بن أبي طالب، ابن عم النبي محمد.
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