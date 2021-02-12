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هيئة الإذاعة العامة في هونج كونج توقف بث قناة "بي بي سي"

04:14 م الجمعة 12 فبراير 2021
هيئة الإذاعة العامة في هونج كونج توقف بث قناة "بي بي سي"

قناة بي بي سي

بكين - أ ش أ
أعلنت هيئة الإذاعة العامة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة اليوم الجمعة، أنها ستتوقف عن بث قناة (بي بي سي وورلد نيوز) البريطانية ابتداء من الساعة 11:00 مساء اليوم بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت جرينتش).
يأتي قرار الهيئة، وهي محطة إذاعية عامة، عقب قرار هيئة تنظيم البث الوطنية الصينية بإيقاف بث القناة "لانتهاكها الخطير للمحتوى".
وأوضحت الإدارة الوطنية الصينية للإذاعة والتليفزيون -في بيان صدر مساء أمس- أنه "تبين أن القناة انتهكت بشكل خطير اللوائح الخاصة بإدارة الإذاعة والتليفزيون وإدارة القنوات التليفزيونية الفضائية الأجنبية في تقاريرها المتعلقة بالصين، ما يتعارض مع ضرورة أن تكون التقارير الإخبارية صحيحة وغير متحيزة. كما أنها قوضت المصالح الوطنية للصين والتضامن بين القوميات".
وتابعت الإدارة "بما أن القناة تفشل في تلبية متطلبات البث في الصين باعتبارها قناة أجنبية، فلن يسمح لها بمواصلة خدمتها داخل الأراضي الصينية. لن نقبل طلب تجديد ترخيص بث القناة للعام الجديد".

هذا المحتوى من

قناة بي بي سي منطقة هونج كونج هيئة الإذاعة العامة

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