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"تحت درجة حرارة سالب 15".. مشردة ألمانية تضع مولودها في الشارع

01:11 م الجمعة 12 فبراير 2021
"تحت درجة حرارة سالب 15".. مشردة ألمانية تضع مولودها في الشارع

أرشيفية

ميونيخ - (د ب أ):

وضعت امرأة مُشردة في مدينة نورنبرج بجنوب ألمانيا مولودها في الهواء الطلق في درجة حرارة تبلغ سالب 15 درجة مئوية.

وأعلنت الشرطة اليوم الجمعة أنه تم العثور على المرأة البالغة من العمر 20عاما وشريك حياتها وطفلهما حديث الولادة وهما يحاولان تدفئة أنفسهم داخل حقيبة نوم فوق شبكة تهوية بالقرب من محطة مترو أنفاق في الساعة 5 صباحا (التوقيت المحلي).

وتم نقل المرأة والطفل إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف.

مشردة ألمانيا وضع مولود

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