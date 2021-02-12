أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبالميراس الطقس مونديال الأندية لقاح كورونا مسبار الأمل عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

مستوطن إسرائيلي يقتل فلسطينيا ويصيب اثنين دهسا بالضفة الغربية

12:59 م الجمعة 12 فبراير 2021
مستوطن إسرائيلي يقتل فلسطينيا ويصيب اثنين دهسا بالضفة الغربية

أرشيفية

رام الله - (د ب أ):

لقي شاب حتفه وأصيب اثنان آخران بجروح وصفت بالخطيرة جراءقيام مستوطن إسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، لعدد من الشبان بين مفترق عين البيضا وبردلا في منطقة الأغوار الشمالية في الضفة الغربية حسبما ذكرت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية.

وقال معتز بشارات مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار لوكالة معا: "قام مستوطن بدهس ثلاثة شبان من رام الله كانوا مع مجموعة من الشباب قادمين لدعم لمنطقة كردلا الأغوار، ونتج عن الحادث حالة وفاة و إصابتين وتم نقلهم إلى إسرائيل، والشاب المتوفى بانتظار الهلال الأحمر الفلسطيني لاستلامه حيث توفي على الفور".

من جانبها ،قالت الشرطة الإسرائيلية إنها ستفتح تحقيقا بالحادثة لمعرفة ما إذا كانت ارتكبت بشكل متعمد أو حادث سير عادي.

مستوطن اسرائيلي دهس فلسطيني قتل شاب

الخبر التالى:

الحريري يكشف نتائج محادثات تشكيل الحكومة اللبنانية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 171993

    عدد المصابين

  • 133707

    عدد المتعافين

  • 9857

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 108249283

    عدد المصابين

  • 80275823

    عدد المتعافين

  • 2376195

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالورود والشكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا