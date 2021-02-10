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اليمن يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها السعودي

10:17 م الأربعاء 10 فبراير 2021
اليمن يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها السعودي

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

اليمن - (أ ش أ)

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية، واستهداف مطار أبها الدولي، والذي اسفر عن تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق، وتعريض حياة المسافرين من مختلف الجنسيات للخطر‏.

وأوضح الإرياني وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أن استهداف مطار أبها يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وامتداد للهجمات الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي بأسلحة وخبراء إيرانيين واستهدفت الأحياء السكنية والمطارات والموانئ والبنية التحتية لإنتاج الطاقة، تنفيذا للأجندة الإيرانية الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة‏.

وأشار الإرياني إلى أن التصعيد الواسع لمليشيا الحوثي تأكيد إضافي على الإشارات الخاطئة لإعلان الإدارة الأمريكية نيتها إلغاء تصنيفها "منظمة إرهابية" واعتباره بمثابة ضوء اخضر لشن هذه الهجمات.

ودعا المجتمع الدولي لمراجعة مواقفه تجاه الأزمة اليمنية والتحرك الجاد لدعم استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وإدراك أن المليشيا الحوثية تنظيم إرهابي يدار من طهران لتنفيذ سياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة والعالم.

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