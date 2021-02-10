وكالة الأدوية الأوروبية: قدمنا إرشادات لمطوري لقاح "سبوتنيك-V"

هولندا - (أ ش أ)

أكدت وكالة الأدوية الأوروبية، أنها قدمت إرشادات علمية لمركز جاماليا الروسي الذي طور لقاح (سبوتنيك V) ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الطرفين يتعاونان حول الخطوات التالية.

وأوضحت الوكالة في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء، أنها لم تتلق حتى الآن أي طلب خاص بإجراء متابعة دورية أو إصدار تصريح تسويق للقاح (سبوتنيك V) الذي طوره مركز جاماليا الوطني العلمي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.

وقالت "المطورون تلقوا مشورات علمية من قبل وكالة الأدوية الأوروبية التي قدمت لهم أحدث الإرشادات التنظيمية والعلمية بشأن تطوير لقاحهم"، ولفتت إلى أنه بالتوافق مع سياسة الشفافية للوكالة تم إدراج اللقاح في قائمة الأدوية والأمصال التي تقلت مشورات علمية من قبل الوكالة.