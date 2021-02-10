مظاهرات عنيفة في كردفان بالسودان احتجاجًا على الأوضاع المعيشية
وكالات
أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية، مساء الأربعاء، باندلاع مظاهرات عنيفة في في مدينة الفولة غرب كردفان.
وذكرت الوكالة السودانية، أن المظاهرات خلفت أضرارًا وخسائر مادية كبيرة في بعض المحلات التجارية بسوق الفولة وتعرضت بعض المتاجر لعمليات النهب والسلب والحرق وطال التخريب أمانة الحكومة بالفولة وتهشيم زجاج عربة والي غرب كردفان.
وأوضحت أن الاحتجاجات بدأت سلمية لطلاب المدراس للمطالبة بتحسين المعيشة ومحاربة الغلاء الطاحن في الأسعار وسرعان ما انحرفت عن مسارها السلمي بتدخل مندسين واستغلها المخربون الذين مارسوا النهب والسلب في المحلات التجارية بالسوق وقد بذلت الشرطة مجهودات كبيرة لصد الاعتداء على المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة ولم تفيد المتابعات عن حدوث خسائر في الأرواح.
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