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الادعاء بمحاكمة ترامب يستعد لعرض لقطات جديدة لهجوم الكابيتول

05:46 م الأربعاء 10 فبراير 2021
الادعاء بمحاكمة ترامب يستعد لعرض لقطات جديدة لهجوم الكابيتول

اقتحام الكونجرس

وكالات

‏ينطلق مساء الأربعاء، بمجلس الشيوخ اليوم الثاني من محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد والعصيان، بعد موافقة المجلس أمس على دستورية المحاكمة بتصويت ٥٥ عضوًا مقابل ٤٥ صوتًا لعدم دستوريتها، حسبما ذكرت "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

ومن المقرر أن يعرض مديرو المساءلة في مجلس النواب الأمريكي لمدة يومين متتاليين مقاطع فيديو جديد للهجوم على الكابيتول في ٦ يناير، من قبل أنصار ترامب بعد خطاب ناري له طالبهم خلاله "بالقتال من أجل أمريكا، وقلب نتيجة الانتخابات".

بعد ذلك سيكون أمام الفريق القانوني للدفاع عن ترامب، يومان للرد على اتهامات الديمقراطيين.

ويمكن لمجلس الشيوخ أن يناقش ويصوت على ما إذا كان سيستدعى الشهود ، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم البحث عن أي منهم في المحاكمة.

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