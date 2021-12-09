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مقتل 3 جنود أتراك في اشتباكات شمالي العراق

07:55 م الخميس 09 ديسمبر 2021
مقتل 3 جنود أتراك في اشتباكات شمالي العراق

مقتل 20 مسلحا من حزب العمال الكردستاني

اسطنبول - (د ب أ):

ذكرت وزارة الدفاع التركية أن ثلاثة جنود أتراك على الأقل لقوا حتفهم اليوم الخميس خلال اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور شمالي العراق.

ولم تتضح طبيعة المناوشات على الفور.

وذكر بيان على موقع الوزارة أن طائرات حربية تركية قصفت مواقع لحزب العمال الكردستاني "لتحييد" ستة مسلحين، وأضاف البيان أن هناك عملية عسكرية جارية في المنطقة.

ويمارس حزب العمال الكردستاني، المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التمرد منذ عقود داخل تركيا.

وخلف الصراع المسلح عشرات الآلاف من الأرواح منذ 1984.

يشار إلى أن البرلمان التركي وافق في أكتوبر على تمديد العمليات العسكرية للجيش التركي في سورية والعراق لسنتين إضافيتين.

مسلحي حزب العمال الكردستاني وزارة الدفاع التركية العراق

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