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رئيس الوزراء العراقي يؤكد تمسك بلاده بالديمقرطية كوسيلة مثلى لتحقيق الحكم الرشيد

07:41 م الخميس 09 ديسمبر 2021
رئيس الوزراء العراقي يؤكد تمسك بلاده بالديمقرطية كوسيلة مثلى لتحقيق الحكم الرشيد

مصطفى الكاظمي

بغداد - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن العراق متمسك بالديمقرطية كوسيلة مثلى لتحقيق الحكم الرشيد.

وقال الكاظمي - خلال كلمته في افتتاح قمة القادة من أجل الديمقراطية التي أقيمت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة - إن "الديمقراطية الناشئة في العراق واجهت تحدي الإرهاب الوحشي الذي حاول فرض إرادته، لكن الشعب العراقي هزم إرهاب داعش وغيرها عسكرياً وأخلاقياً، دون أن يفرط بفكرة الديمقراطية".

ووجه رئيس الوزراء الدعوة إلى زعماء القمة إلى تطوير منظور أوسع للديمقراطية يقرن بالعمل الدولي المشترك، ويشتمل على دعم التنمية المستدامة في البلدان النامية على وجه الخصوص.

وكانت القمة قد افتتحت أعمالها اليوم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، استضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمشاركة زعماء وممثلي أكثر من مئة دولة.

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Asha
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