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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 267.8 مليون حالة

09:13 ص الخميس 09 ديسمبر 2021
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 267.8 مليون حالة

إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 267.8 م

واشنطن- (أ ش أ):

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 267 مليونا و820 ألفا و343 حالة.

وقالت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الخميس، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و279 ألفا و41 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 49.5 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.1 مليون حالة.

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Asha
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