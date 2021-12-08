الصحة العالمية تخاطب الحكومات بشأن أوميكرون: "تحركوا الآن"

جنيف - (د ب ا):

صرح رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم جيبر يسوس، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد سلالة أوميكرون في مالايقل عن 57 دولة، داعيا الحكومات للتحرك عاجلا وليس آجلا.

وفي جنوب أفريقيا يتزايد عدد الإصابات بسلالة أوميكرون. غير أن تيدروس قال "تم رصد أوميكرون عندما كان انتقال العدوي بسلالة دلتا منخفضا للغاية، ولذا فإن قدرتها على الانتشار ضئيلة".

ورفض تيدروس تقارير أولية تشير إلى أن ظهور سلالة أوميكرون أدى إلى تخفيف حدة كوفيد- 19في جنوب أفريقيا، مضيفا أنه من المبكر قول ذلك.

ودعا تيدروس الحكومات إلى اتخاذ إجراءات وقائية على نحو جاد وتطبيقها، وأوضح "اذا انتظرت الدول حتى تبدأ مستشفياتها تكتظ بالحالات حتى كامل سعتها، عندئذ يكون وقت التحرك قد فات"، وخاطب الحكومات قائلا: "لاتنتظروا تحركوا الآن".

وجاءت تصريحات تيدروس بعدما أعلن إدار بوناوالا رئيس معهد سيروم في الهند، وهو أكبر شركة لتصنيع اللقاحات في العالم، في وقت سابق من اليوم الأربعاء عزمه خفض إنتاج لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بمقدار النصف على الأقل، حسبما قال الرئيس التنفيذي للمعهد في مقابلة تليفزيونية.

كما قال إن الطلبيات من مبادرة اللقاحات التابعة للأمم المتحدة كانت تصل ببطء شديد.

وذكر بوناوالا: "سوف أخفض الإنتاج بنسبة 50% على الأقل في البداية، مع المضي قدما على أساس شهري، حتى تنتعش الطلبيات مرة أخرى سواء في الهند أو على مستوى العالم".

وينتج المعهد حاليا 250 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا شهريا. ويتم بيع الجرعات في الهند تحت اسم كوفيشيلد.