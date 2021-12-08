شكر وترحيب.. تفاصيل اجتماع أمير قطر وولي عهد السعودية (فيديو)

(وكالات):

بعد ساعات من وصول ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، عقد الجانبان القطري والسعودي الاجتماع السادس لمجلس التنسيق المشترك بين البلدين.

وترأس الاجتماع تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وذلك بالديوان الأميري في الدوحة.

في بداية الاجتماع، رحب أمير قطر بولي العهد السعودي، معربًا عن "سروره وسعادته بهذه الزيارة المهمة بالنسبة للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأكد الأمير تميم أن هذه الزيارة سوف تعمق الروابط القوية والتاريخية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، متمنيا دوام التوفيق والتقدم للبلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، أعرب الأمير محمد بن سلمان، عن شكره لأمير قطر معربا عن سعادته بوجوده في الدوحة، وبهذا الترحيب الحار وبالعمل مع فريق العمل القطري، متطلعا بأن يحقق الاجتماع السادس، نقلة نوعية في علاقات البلدين في كافة المجالات، مشيرا إلى الفرص الثنائية العديدة المتاحة للبلدين متأملا بتحقيقها في القريب العاجل وبما يعود بالمنفعة على البلدين والمنطقة بشكل عام.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه، العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات إلى آفاق أرحب وبما يلبي تطلعات قيادة البلدين ويحقق مصالح شعبيهما وخصوصا في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها من المجالات الأخرى.

كما تناول المجلس عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول كل ما من شأنه حماية الاستقرار والأمن في المنطقة.

عقب ذلك، قام أمير قطر وولي العهد السعودي بالتوقيع على محضر الاجتماع السادس لمجلس التنسيق القطري السعودي.

حضر الاجتماع، عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وجاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وخالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من الشيوخ والوزراء.

فيما حضره من الجانب السعودي الأمراء والوزراء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لولي العهد.

ووصل ولي عهد السعودية إلى الدوحة، مساء الأربعاء، قادمًا من الإمارات ضمن جولة بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث وكان في استقباله أمير قطر.

وزيارة بن سلمان لقطر هي الأولى منذ اندلاع الأزمة بين قطر ودول الرباعي العربي عام 2017.

وعادت العلاقات بين الدوحة من جهة والرياض وأبو ظبي من جهة أخرى إلى سالف عهدها بعد أن تبنت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في القمة التي استضافتها مدينة العلا السعودية يوم 5 يناير بيانا أكد "وحدة الصف الخليجي" ووضع مبادئ أساسية لحل المشاكل العالقة، ما أنهى الأزمة الخليجية المستمرة منذ 5 يونيو 2017.