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أول زيارة منذ مقاطعة 2017.. ولي العهد السعودي يصل قطر (فيديو)

06:52 م الأربعاء 08 ديسمبر 2021
أول زيارة منذ مقاطعة 2017.. ولي العهد السعودي يصل قطر (فيديو)

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

(وكالات)
أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وصل العاصمة القطرية الدوحة، في أول زيارة منذ اندلاع الأزمة بين قطر ودول الخليج عام 2017.

وأضافت أن أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني كان في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي.

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