أول زيارة منذ مقاطعة 2017.. ولي العهد السعودي يصل قطر (فيديو)
(وكالات)
أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وصل العاصمة القطرية الدوحة، في أول زيارة منذ اندلاع الأزمة بين قطر ودول الخليج عام 2017.
وأضافت أن أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني كان في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي.
سمو #ولي_العهد يصل الدوحة، وفي مقدمة مستقبليه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر— أخبار محمد بن سلمان (@KING_MBS_) December 8, 2021
-#ولي_العهد_في_قطر pic.twitter.com/pBqDIN1q25
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