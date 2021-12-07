Masrawy logo white

السويد تعيد فرض إجراءات مكافحة كورونا

08:31 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
السويد تعيد فرض إجراءات مكافحة كورونا

السويد تعيد فرض إجراءات مكافحة كورونا

ستوكهولم - (د ب أ)

تعيد الحكومة السويدية فرض إجراءات صحية وقائية لوقف انتشار فيروس كورونا، على الرغم من الانخفاض النسبي في أعداد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

وقالت وزيرة الصحة السويدية لينا هالينجرين في مؤتمر صحفي في ستوكهولم اليوم الثلاثاء إن سيتعين على المسافرين ارتداء أقنعة الوجه في وسائل النقل العام اعتبارًا من غد الأربعاء.

وأضافت أنه يتعين على أصحاب العمل أيضًا السماح لموظفيهم بالعمل عن بعد ، وضمان التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة وتجنب الازدحام في المطاعم.

وأشارت هالينجرين إلى أن السويد تتوسع في استخدام شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا التي بدأ العمل بها قبل أسبوع لتكون مطلوبة قريبًا في المطاعم وصالات الألعاب الرياضية.

وإذا ما زادت أعداد الحالات وساءت الأوضاع في المستشفيات ، فقد يتبع ذلك مزيد من الإجراءات.

وأوضحت الوزيرة أن أهم شيء هو تطعيم السكان ضد مرض كوفيد-19 وهي مناشدة رددتها رئيسة الوزراء الجديدة ماجدالينا أندرسون، التي كانت تقف بجانبها فى المؤتمر الصحفي.

السويد إجراءات كورونا فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

43

وفيات اليوم

951

متعافون اليوم

364033

إجمالي الإصابات

20770

إجمالي الوفيات

302259

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر| شاهد مباراة مصر والجزائر بكأس العرب مجانًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا