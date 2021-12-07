الكاظمي يوجه بإجراء تحقيقات دقيقة وسريعة لكشف منفذي تفجير البصرة

العراق - (أ ش أ)

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإجراء تحقيقات دقيقة وسريعة لكشف منفذي تفجير البصرة.

وقال الكاظمي في تغريدة على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "وجهنا بإنجاز تحقيقات دقيقة وسريعة لكشف مخططي ومنفذي التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف أهلنا في البصرة الحبيبة".

وأضاف: "أن قواتنا الأمنية البطلة تواجه محاولات خلايا الإرهاب الجبانة بعزيمة، وستقضي عليها في كل أنحاء العراق، ولن تسمح بتهديد أمن شعبنا".

كانت خلية الإعلام الأمني قدأعلن، في وقت سابق اليوم، مقتل 4 مواطنين وإصابة 4 آخرين جراء انفجار دراجة نارية في تقاطع الصمود بمحافظة البصرة.