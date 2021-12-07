شكرى يبحث مع نظيرته السنغالية العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك

القاهرة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية ‫سامح شكري اليوم الإثنين مع وزيرة خارجية السنغال إيساتا تال سال العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وذلك على هامش المشاركة في منتدى داكار.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تناول أيضا شتى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ويواصل وزير الخارجية زيارته الحالية إلى العاصمة السنغالية حيث يشارك في أعمال الدورة السابعة من منتدى داكار الدولي حول السلم والأمن في أفريقيا، الذي انطلقت أعماله اليوم وتستمر لمدة يومين.