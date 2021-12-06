الرئيس اليمني يعين محافظًا جديدًا للبنك المركزي بعد انهيار العملة المحلية

صنعاء - (د ب أ)

أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مساء اليوم الاثنين، قرارا جمهورياً بتعيين محافظًا جديدًا للبنك المركزي الخاضع لسيطرة الحكومة الشرعية، في ظل تصاعد الاحتجاجات المنددة بانهيار العملة المحلية في المناطق المحررة من قبضة الحوثيين.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، إن هادي أصدر قراراً جمهورياً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، وتعيين أحمد غالب المعبقي، محافظاً للبنك المركزي".

ويوم أمس، بعث الرئيس اليمني، رسالة خطية إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لدعم بلاده بشكل عاجل وإنقاذها من الانهيار الاقتصادي.

وانهارت العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة، ووصلت إلى أدنى مستوى لها في تاريخها، إذ بلغت قيمة الدولار الواحد أكثر من 1700 ريال يمني، مقابل 602 ريالا في مناطق سيطرة الحوثيين.

وجاء تدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب القتال الذي تخوضه للعام السابع على التوالي القوات الحكومية الشرعية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، لاستعادة الأراضي التي استولى عليها الحوثيون بقوة السلاح، ما تسبب بجر البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يعاني نصف سكانه من انعدام الأمن الغذائي، وفقاً لتقارير أممية.