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بسبب هاتف محمول.. 50 قتيلاً في اشتباكات قبلية في دارفور

10:29 م الإثنين 06 ديسمبر 2021
بسبب هاتف محمول.. 50 قتيلاً في اشتباكات قبلية في دارفور

الاشتباكات القبلية بغرب دارفور

الخرطوم - (بي بي سي)

أفاد مسؤولون في السودان أن 50 شخصًا قتلوا على الأقل في اشتباكات عرقية اندلعت في منطقة دارفور الغربية. وقالت مصادر محلية إن مشاجرة حول هاتف محمول هي التي أطلقت شرارة الانزلاق إلى نزاع تفاقم وتطور إلى أعمال عنف.

وهذا ليس الحادث الأول فقد شهدت المنطقة خلال الأشهر الأخيرة اشتباكات قبلية بين القبائل ذات الأصول العربية والقبائل غير العربية.

وتأتي تلك الأحداث في ظروف إنسانية صعبة للغاية، إذ تقول الأمم المتحدة إن 30 في المائة من سكان السودان سيحتاجون إلى مساعدات في العام المقبل 2022 - وهي أعلى نسبة يصل إليها السودان منذ عشر سنوات.

والسودان بأقاليمه المتعددة وأعراقه المختلفة، ما زال يعاني من نزاعات عرقية أدت إلى نزوح أكثر من مليون نازح.

هذا المحتوى من

BBC
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