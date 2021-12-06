السعودية تسمح للوافدين ممن تلقوا لقاح "سبوتنيك في" بدخول المملكة لأداء الحج والعمرة

الرياض-(د ب أ):

أعلنت هيئة الصحة العامة السعودية، السماح لمتلقي لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا، بدخول المملكة، للقيام بزيارات قصيرة مثل العمرة والحج ابتداء من أول يناير 2022 .

وقالت الهيئة في بيان لها مساء أمس الأحد؛ إنها "أدرجت اللقاح الروسي، ضمن تحديثات تطبيق "وقاية" للقاحات المسموح للمطعمين بها، دخول المملكة".

وكان الصندوق الروسي للاستثمار المباشر الذي موّل إنتاج لقاح "سبوتنيك في" أعلن أن السعودية "أعطت موافقتها على دخول أفراد تلقوا لقاح سبوتنيك في الروسي إلى أراضيها".

وأضاف بيان الصندوق أن القرار "سيمكن مسلمين من كل أنحاء العالم ممن تلقوا لقاح سبوتنيك في من أداء مناسك الحج والعمرة" في مكة والمدينة.

وأشار البيان إلى أنه "سيتعيّن على السياح الأجانب الذين تلقوا لقاح سبوتنيك في أن يخضعوا لحجر لمدة 48 ساعة ولفحص بي.سي.آر".​