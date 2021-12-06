Masrawy logo white

السعودية تسمح للوافدين ممن تلقوا لقاح "سبوتنيك في" بدخول المملكة لأداء الحج والعمرة

03:11 ص الإثنين 06 ديسمبر 2021
السعودية تسمح للوافدين ممن تلقوا لقاح "سبوتنيك في" بدخول المملكة لأداء الحج والعمرة

لقاح كورونا

الرياض-(د ب أ):

أعلنت هيئة الصحة العامة السعودية، السماح لمتلقي لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا، بدخول المملكة، للقيام بزيارات قصيرة مثل العمرة والحج ابتداء من أول يناير 2022 .

وقالت الهيئة في بيان لها مساء أمس الأحد؛ إنها "أدرجت اللقاح الروسي، ضمن تحديثات تطبيق "وقاية" للقاحات المسموح للمطعمين بها، دخول المملكة".

وكان الصندوق الروسي للاستثمار المباشر الذي موّل إنتاج لقاح "سبوتنيك في" أعلن أن السعودية "أعطت موافقتها على دخول أفراد تلقوا لقاح سبوتنيك في الروسي إلى أراضيها".

وأضاف بيان الصندوق أن القرار "سيمكن مسلمين من كل أنحاء العالم ممن تلقوا لقاح سبوتنيك في من أداء مناسك الحج والعمرة" في مكة والمدينة.

وأشار البيان إلى أنه "سيتعيّن على السياح الأجانب الذين تلقوا لقاح سبوتنيك في أن يخضعوا لحجر لمدة 48 ساعة ولفحص بي.سي.آر".​

لقاح كورونا لقاح سبوتنيك الحج العمرة السعودية فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
902

إصابات اليوم

45

وفيات اليوم

871

متعافون اليوم

363162

إجمالي الإصابات

20727

إجمالي الوفيات

301308

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|45 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا