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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المنطقة الجنوبية السعودية بطائرات مفخخة

12:06 ص الإثنين 06 ديسمبر 2021
الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المنطقة الجنوبية السعودية بطائرات مفخخة

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية

أبوظبي - (أ ش أ):

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المناطق والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، من خلال طائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها ودمرتها قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات - في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأحد - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلاً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدة أن أمن الإمارات والسعودية لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

هذا المحتوى من

Asha
ميليشيات الحوثي الإرهابية المملكة العربية السعودية طائرات مفخخة قوات التحالف

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