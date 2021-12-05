هيئة روسية: السعودية ستسمح لمن تلقوا لقاح "سبوتنيك-في" بدخول أراضيها

موسكو - (بي بي سي)

أعلن صندوق روسيا للاستثمار الطبي والدوائي إن السلطات السعودية ستسمح بدخول الوافدين الذين تلقوا لقاح سبوتنيك الروسي إلى أراضيها.

وجاء في بيان للصندوق الروسي للاستثمار المباشر الذي موّل إنتاج لقاح سبوتنيك-في أن "المملكة العربية السعودية أعطت موافقتها على دخول أفراد تلقوا لقاح سبوتنيك-في الروسي إلى أراضيها اعتبارا من الأول من يناير 2022".

واعتبر الصندوق أن القرار "سوف يمكّن مسلمين من كل أنحاء العالم ممن تلقوا لقاح سبوتنيك-في من أداء مناسك الحج والعمرة" في مكة والمدينة.

لكن سيتعيّن على السياح الأجانب الذين تلقوا لقاح سبوتنيك-في أن يخضعوا لحجر لمدة 48 ساعة ولفحص "بي.سي.آر".