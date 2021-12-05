البحرين وروسيا يبحثان تدشين مرحلة جديدة للتعاون البرلماني

المنامة - (أ ش أ):

بحثت رئيسة مجلس النواب البحرينية فوزية بنت عبد الله زينل اليوم الأحد مع رئيسة مجلس إدارة الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي فالنتيا ماتفيينكو والوفد البرلماني المرافق لها، تدشين مرحلة تعاون جديدة على المستوى البرلماني، وتفعيل مسارات العمل المشترك بناء على إبرام اتفاقيات ثنائية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أنه تم - خلال اللقاء - استعراض القضايا الثنائية والمشتركة، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والتأكيد على تطوير التعاون البرلماني بين الجانبين، وتنسيق المواقف في تحقيق سبل الأمن والتنمية ومكافحة الإرهاب في المنطقة والعالم، والتأكيد على سياسة رفض التدخل الخارجي في الشئون الداخلية للدول، وأهمية احترام سيادة واستقلال الدول.

وأكدت زينل أن العلاقات مع روسيا تشهد تطورا بارزا وتعاونا رفيعا في مختلف المجالات، مشيرة إلى دعم المجلس لكافة المشاريع التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، واللجان المشتركة لرجال الأعمال في البلدين، وفتح آفاق جديدة من التعاون الثقافي والتعليمي، والاستثمار الأمثل في المجالات الحيوية المتقدمة، وخاصة منها العلمي والتكنولوجي، وكذلك على الصعيد البرلماني.

وأشارت زينل إلى حرص المجلس على زيادة آفاق التعاون المشترك مع روسيا، وتفعيل الزيارات البرلمانية المتبادلة، وتبادل الخبرات والتجارب المشتركة في الجانب التشريعي والرقابي على مستوى الأعضاء، منوهة بأن المنامة تمتلك بيئة جاذبة لمختلف الاستثمارات، وتتمتع بمنظومة تشريعية محفزة للقطاع التجاري، ومركزا اقتصاديا استراتيجيا يمثل بوابة واسعة للدخول للمنطقة، وأكدت الحرص على توظيف الدبلوماسية البرلمانية بما يعزز من مستوى التعاون الاقتصادي والسياحي بين البحرين وروسيا.

من جانبها، أكدت ماتفيينكو أن البحرين تعتبر شريكا مهما لروسيا، والحرص المستمر على توسعة التعاون المشترك في جميع المجالات، منوهة بالتطور الديمقراطي والتنموي في البحرين، وخاصة في مجال حقوق الإنسان والعمل السياسي والبرلماني، والتقدم الاقتصادي والنمو الاستثماري، والتبادل التجاري، والانفتاح الثقافي الرفيع على الجميع، ونشر ثقافة الاعتدال والسماحة والسلام، وأشارت إلى التطابق في وجهات النظر بين البلدين حيال مختلف القضايا، خاصة بشأن التسوية السلمية للأزمات في الشرق الأوسط، ووجود قاعدة متينة من التعاون الثنائي في مختلف المحافل الدولية.

وأعربت عن شكرها لدعم البحرين للمبادرات الروسية في الأمم المتحدة ومختلف المنظمات، مؤكدة حرص موسكو على دعم المواقف والمبادرات البحرينية في جميع المناسبات، وأشارت إلى عمق العلاقات الثنائية، وما تتميز به من أواصر تاريخية وطيدة واتفاقيات ثنائية في مختلف القطاعات والمجالات.