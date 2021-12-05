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الدفاع الإماراتية: شراء "الرافال" ليس بديلاً عن صفقة "إف-35"

12:38 ص الأحد 05 ديسمبر 2021
الدفاع الإماراتية: شراء "الرافال" ليس بديلاً عن صفقة "إف-35"

طائرة رافال

أبوظبي - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن صفقة الطائرات الرافال التي جرى توقيعها مع فرنسا يوم الجمعة، ستحل محل أسطول الميراج في سرب القوات الجوية الإماراتية.

وقالت في بيان مساء السبت إن صفقة الطائرات الفرنسية المقاتلة من طراز رافال وعددها 80 طائرة، يتضمن التدريب والصيانة، ولا يعتبر خطة بديلة لصفقة الطائرات إف-35 المرتقبة.

وقال اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي بالإمارات، إن بلاده "كانت تبحث منذ فترة في الأسواق العالمية عن بديل لطائرات الميراج الموجودة حاليًا في الخدمة، وكنا أجرينا محادثات مع الشركات الفرنسية لبعض الوقت ويسعدنا الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية".

وأضاف: "سنواصل تطوير قدرات سلاحنا الجوي وأنظمة دفاعنا الجوية والبحث عن منتجات وتقنيات جديدة كجزء من استراتيجيتنا للأمن الوطني، وأود التأكيد بأن هذه الصفقة لا تعتبر خطة بديلة لصفقة إف-35 المرتقبة، ولكنها بالأحرى صفقة مكملة ضمن الاستراتيجية الشاملة والمراجعة المستمرة التي نقوم بها لتطوير قدرات القوات الجوية الإماراتية بشكل يخدم مصالحنا الوطنية".

طائرات الرافال طائرات اف 35 وزارة الدفاع الإماراتية

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